Baiano: “La Fiorentina deve aggrapparsi a Kean anche se non farà 25 gol: ora serve dare continuità”

Intervistato all’interno dell’edizione serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato della vittoria dei viola ai danni del Pisa.

Ecco il commento dell’allenatore:

“La cosa importante di ieri è stata il risultato. Dal punto di vista del gioco c’è ancora da fare tanto. La Fiorentina non può fare a meno di Kean, l’ho sempre detto: dobbiamo aggrapparci a questo giocatore che non è quello dello scorso anno, ma era ancora preventivabile che non facesse i 25 gol della scorsa stagione. Il suo curriculum parla chiaro. C’è anche da dire che non è che in ogni partita si presenta 10 volte davanti alla porta. Fazzini si è mangiato il gol, ma la sua scelta di scartare il portiere la capisco. Se il Pisa avesse pareggiato avresti fatto tutte altre valutazioni: il risultato maschera tutto perché saresti stato nel baratro. Si vedono dei miglioramenti, anche perché fare peggio di 3 mesi fa è difficile. La Fiorentina va in vantaggio e sposta il baricentro indietro di 15 metri, però secondo me si difende attaccando. Non tutti però hanno questa capacità di tenere gli avversari lontano dall’area. Vincere aiuta il morale, mi auguro che la squadra scacci queste paure: ora serve dare continuità perché sennò sei sempre lì. I cambi influiscono nella testa dei giocatori: se tolgo un centrocampista per mettere una punta sto dando un segnale importante alla squadra, che non dobbiamo abbassarci, se tolgo un attaccante per mettere un difensore mando il messaggio opposto”.