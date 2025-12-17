Baiano: "La Fiorentina non è adatta alla lotta salvezza. Manca la mentalità da 'ultima spiaggia'"

'Ciccio' Baiano è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare della situazione drammatica, a livello sportivo, della Fiorentina. Queste le sue parole: "Sicuramente c'è ancora speranza per la s...

'Ciccio' Baiano è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare della situazione drammatica, a livello sportivo, della Fiorentina. Queste le sue parole: "Sicuramente c'è ancora speranza per la salvezza. Se andiamo a vedere gli organici delle squadre che lottano per non retrocedere, la Fiorentina è nettamente superiore, ma questo non basta. La cosa che mi preoccupa è che questa squadra non è adatta per la lotta salvezza. Le squadre che cercano di salvarsi lo sanno fin dall'inizio, avendo una mentalità da "ultima spiaggia", quello che non hanno le formazioni che si ritrovano a lottare per questo obiettivo. Abbiamo buttato via tantissime occasioni".

"Partite come Lecce, Verona dovevano essere partite spartiacque che dovevi vincere, e invece non è successo, e queste sono delle bastonate che lasciano il segno. Sono d'accordo che basti vincerne due di fila per venirne fuori, ma ora come ora non è facile. La cosa peggiore è questa spirale negativa in cui si fanno trascinare i giocatori pensando: "Se l'ha fatto lui, posso farlo anch'io", e questa è la cosa più sbagliata. Nel calcio servono giocatori veloci e che cambiano passo. In difesa prendi gol perché giochi con la paura. La Fiorentina per non prendere gol dovrebbe fare possesso palla per il 90%, ma in campo ci sono anche gli altri".