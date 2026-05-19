Fiorentina, Baiano lancia l’allarme: “Confermare Vanoli senza convinzione sarebbe un errore”

L’ex attaccante viola difende il lavoro dell’allenatore dopo una stagione complicata e invita il club a fare una scelta chiara sul futuro della panchina

Francesco Baiano dice la sua sul futuro della Fiorentina e sul destino di Paolo Vanoli. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex giocatore viola ha analizzato il percorso dell’allenatore, sottolineando il valore del lavoro svolto in una situazione che, al momento del suo arrivo, appariva estremamente delicata.

Secondo Baiano, Vanoli è riuscito a risollevare una squadra in difficoltà, centrando l’obiettivo salvezza nonostante il clima complicato trovato a Firenze. Un risultato importante, ottenuto prendendo in corsa una rosa non costruita da lui e reduce da un avvio molto negativo.

“Per quello che ha fatto andrebbe confermato, ha preso la Fiorentina senza averla costruita, l'ha presa che aveva sei punti, in una situazione drammatica, e l'ha portata alla salvezza. Per l'organico che ha, nettamente superiore a quello che lottavano per la salvezza, salvarsi non è stato un miracolo ma non era semplice mettere i tasselli a posto”.

Baiano ha poi aggiunto che la società dovrà prendere una decisione convinta e definitiva sul futuro della panchina viola, evitando scelte poco chiare che potrebbero compromettere la prossima stagione.

"Poi è normale che se la società e il ds non è convinto, è giusto che non venga riconfermato. Se lo riconfermi senza essere convinto, il prossimo anno se non parti col piede giusto ti ritrovi punto e a capo e cambi allenatore".