Baiano: "I Viola non hanno rubato, meritavano il pareggio. La Coppa Italia e l'Atalanta.."

Ai microfoni di Radio Sportivo ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano. Queste le sue parole: "“Il rigore per la Fiorentina non c’era, è stato un errore dell'arbitro

Ai microfoni di Radio Sportivo ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano. Queste le sue parole: "“Il rigore per la Fiorentina non c’era, è stato un errore dell'arbitro. Analizzando la partita però, la Fiorentina meritava sicuramente il pareggio, quindi non ha rubato niente. Coppa Italia? Vedo una gara al 50% e 50%. Sono due squadre in forma e secondo me sabato a Torino l’Atalanta ha pensato alla partita di Coppa. Ieri ho visto nella Fiorentina una squadra viva, che gioca e non si arrende mai. Sono due belle squadre che si affrontano nel momento migliore”.