Baiano: “Ora servono i tre centrocampisti. Sì al tridente Beltran-Kean-Zaniolo. Gud? Difficile torni in forma”

Nessuno può fare il lavoro di Kean, infatti mi aspettavo più palleggio e inserimenti

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino: “Se Beltran, Kean e Zaniolo sono compatibili? Per me sì. Kean davanti è una garanzia, Beltran sta facendo una grande stagione e lo vedo bene anche come esterno, mentre Zaniolo è un giocatore di corsa che deve partire da lontano per incidere: i calciatori come lui si trovano in difficoltà quando ci sono troppe maglie avversarie intorno. Servirà capacita di adattamento per tutti e tre, ma il bravo giocatore trova da solo la giusta posizione in campo e sono sicuro che andranno alla grande.

Chi a loro supporto? Vedo un centrocampo a tre. Quando le cose andavano bene era giusto giocare con il 4-2-3-1, ma ora è il momento di usare tutti i centrocampisti comprati a gennaio. Con l'assenza di Bove la Fiorentina ha perso equilibrio e, anche quando la squadra ha portato a casa punti, non ha più dato la sensazione di essere iscalfibile. L'unico da non sostituire mai è Kean, soprattutto visto i tanti lanci lunghi che fa la squadra di Palladino. Zaniolo con il Como è andato in difficoltà proprio per questo. Nessuno può fare il lavoro di Kean, infatti mi aspettavo più palleggio e inserimenti. Gudmundsson? Mancherà tanto, ma gli infortuni lo hanno già condizionato abbastanza. Tornare in forma dopo tutti questi problemi è molto difficile”.