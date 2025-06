Baiano: “Vorrei vedere Batistuta come team manager, ma la sua figura potrebbe oscurare tutti in società”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante Ciccio Baiano per commentare la situazione legata alla panchina viola dopo le dimissioni di Raffaele Palladino: “Mi piacerebbe davvero che Pioli tornasse alla Fiorentina perché è un ottimo allenatore, una persona seria e ha fatto benissimo a Firenze. Mi sembra il nome più adatto per affrontare la prossima stagione perché ha un grande legame con l’ambiente e ha saputo gestire benissimo anche situazioni difficili come il dramma capitato ad Astori, per questo vorrei un suo ritorno. Lo vedo come un profilo esperto che ha sempre portato risultati, poi è chiaro se arrivasse la chiamata della Nazionale è un altro discorso perché ogni allenatore ha questo desiderio pertanto dovrà decidere in autonomia.”

Prosegue: “Lo conosciamo bene ed è un uomo straordinario a 360 gradi, ha vinto uno Scudetto col Milan e ha sempre ottenuto i risultati richiesti dalle società in cui è andato. Si tratta di un allenatore importante che alzerebbe inevitabilmente l’asticella della società viola.”

Sul team manager: “Mi piacerebbe vedere Batistuta in questo ruolo perché è una leggenda del club e farebbe benissimo. Lo vedo molto bene come tramite tra squadra, società e tifoseria perché ha carisma e sarebbe una fonte di garanzia per tutti. Chiaramente bisogna mettere in conto che la sua figura può oscurare chiunque.”