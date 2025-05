Baiano: “Kean deve rimanere un altro anno a Firenze per confermarsi su questi livelli prima del mondiale”

Al Corriere Fiorentino è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Baiano per dire la sua sul finale di stagione della Fiorentina: “Gudmundsson gioca nella sua posizione ideale da sottopunta e non va ingabbiato, purtroppo ha avuto dei problemi fisici e questo lo ha fatto andare a sprazzi. Gli manca la continuità perché nelle partite tende a sparire e ci si dimentica che è in campo, non lo vedo convinto e per me questo è il suo limite. Per me non ci devono essere dubbi perché è un talento e va confermato anche il prossimo anno per guadagnarsi ancora più fiducia.”

Su Kean: “ Deve restare almeno un altro anno per arrivare al massimo della forma al mondiale in cui potrebbe essere il titolare, ma per questo ha bisogno di giocare e di essere al centro del progetto. Deve restare a Firenze, ma non da solo perché va accompagnato anche da un sostituto di livello.”