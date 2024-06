Baiano: “Retegui è un ottimo finalizzatore, alla Fiorentina serve uno che la butti dentro spesso”

L’ex attaccante viola Ciccio Baiano è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di Retegui, avvicinato alla Fiorentina: “Innanzitutto è un giocatore che gioca in Nazionale, è un attaccante vero perché sente l’area di rigore e sa segnare, non è scontato questo avendo visto il passato. Per me è un ottimo finalizzatore, alla Fiorentina serve uno che la butti dentro spesso parlo di uno da 15 gol, magari è lui ma non lo so. Se lo prendessero sarei il primo a sperarlo. Non è facile prendere un attaccante forte oggi perché chi ce l’ha se lo tiene e se lo vuoi lo devi pagare tanto. Certamente ci sono attaccanti meglio di lui, ma stanno nei top club europei. Non mi interessa che faccia giocare bene la squadra, lui deve segnare.”