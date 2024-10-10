Baiano: "Adli giocatore forte, l'aveva già fatto vedere al Milan. Kean e Gudmundsson si devono cercare"

Francesco Baiano ha rilasciato un'intervista al portale news.superscosmmesse.it dove si è soffermato anche sul momento della Fiorentina dopo la vittoria con il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:"La par...

Francesco Baiano ha rilasciato un'intervista al portale news.superscosmmesse.it dove si è soffermato anche sul momento della Fiorentina dopo la vittoria con il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

"La partita Fiorentina-Milan ha certificato la rinascita della squadra gigliata: quanto i protagonisti di quella gara, Adli e De Gea, possono dare alla compagine viola?

Sono due giocatori importanti. Adli ha giocato poco al Milan all’inizio, ma con Pioli nell’ultimo anno è stato capace di ritagliarsi molto più spazio, anche perché si è fatto male Bennacer. Si è fatto vedere! Invece, con Fonseca come nuovo allenatore, è uscito fuori dal progetto. Alla Fiorentina si è inserito molto bene, ha poi già realizzato 2 segnature. È un calciatore forte.

De Gea è stato per tanti anni un nazionale spagnolo e un protagonista nel Manchester United. La pausa di un anno ci aveva fatto pensare che non potesse essere più quello di una volta; invece, si è confermato un ottimo portiere, che può garantire un contributo importante, anche per l’esperienza che può vantare e trasmettere alla Fiorentina.

La coppia Kean-Gudmundsson sembra essere molto ben assortita: sei d’accordo con questa affermazione e quanti goal può garantire in stagione?

È assolutamente molto bene assortita. Kean funge da prima punta e Gudmundsson gli gira attorno. Si cercano e questo è molto importante. Per rendere al meglio si devono guardare, annusare. Possono segnare tanto (con precisione quanto non lo so), lo stanno già facendo vedere in queste prime partite."

LE PAROLE DI GUDMUNDSSON DOPO LA SENTENZA

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-che-sollievo-ero-fiducioso-ma-e-stato-un-anno-duro-ora-penso-solo-al-calcio/271859/