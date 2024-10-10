Gudmundsson: "Che sollievo! Ero fiducioso ma è stato un anno duro. Ora penso solo al calcio"

Assolto e sollevato: il messaggio di Gudmundsson dopo la sentenza del tribunale di Reykjavík

Il numero 10 della Fiorentina, Albert Gudmundsson, è stato assolto dal tribunale di Reykjavík in merito al caso di cattiva condotta sessuale. Dopo la sentenza, l'attaccante islandese ha postato una storia sul suo account di Instagram, esprimendo pubblicamente il suo pensiero:

"Innocente!

Questa è la chiara conclusione del Tribunale distrettuale di Reykjavík in una sentenza pronunciata oggi. Sebbene fossi sempre stato fiducioso di un esito positivo del caso, la sentenza porta con sé un certo sollievo. È stato un anno difficile, onestamente, e non facile da affrontare mentalmente, ma ho imparato che la mia famiglia e i miei amici sono tutto per me, e sarò per sempre grato a loro. Infine, vorrei esprimere che non appoggerò mai alcuna forma di violenza. Come padre di due figli, inclusa una figlia piccola, e avendo tre sorelle più giovani, spero sinceramente che questo caso non causi alcun danno ad altre donne che sono vere vittime di violenza. Ora posso andare avanti con la mia vita e concentrarmi su ciò che faccio meglio.

Un abbraccio, Albert"

Gudmundsson è stato assolto e ritenuto innocente da ogni accusa. Il tribunale ha emesso la sentenza

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