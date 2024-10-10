Gudmundsson è stato assolto e ritenuto innocente da ogni accusa. Il tribunale ha emesso la sentenza
Il numero 10 della Fiorentina Gudmundsson è stato assolto e ritenuto innocente per il caso di cattiva condotta sessuale
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2024 15:01
Arrivano ottime notizie per Albert Gudmundsson. Il numero 10 della Fiorentina è stato da poco dichiarato innocente dal tribunale di Reykjavik sul caso di cattiva condotta sessuale, per il quale era volato in Islanda durante la scorsa sosta delle nazionali. Incubo terminato, dunque, per Gudmundsson, che adesso potrà concentrarsi al 100% sulla Fiorentina.
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