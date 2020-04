Ecco alcuni estratti dell’intervista di Francesco Baiano, ex attaccante viola a La Nazione: “Iachini? Ha fatto indossare l’elmetto ad una Fiorentina che in classifica stava rischiando. Mi fa ridere chi dice che prima di tutto serve un bel calcio… se non fai i punti a cosa serve? Vlahovic? Talento vero, un anno fa l’ho seguito in Primavera, era una spanna sopra gli altri, negli atteggiamenti sembrava CR7, ora in prima squadra deve crescere. Sottil? Mi piace tanto, mi assomiglia, nell’uno contro uno è devastante, punta l’uomo in un modo che ormai fanno in pochi, ora il gol. Cutrone? Potrebbe diventare un professionista”.