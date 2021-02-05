Baiano: "Non si sa se Prandelli e i giocatori rimarranno"
Baiano ha parlato del progetto futuro della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
05 febbraio 2021 19:46
Queste le sue dichiarazioni: "I progetti nel calcio cambiano in fretta, oggi iniziano e domani finiscono. Personalmente mantengo la fiducia in Commisso, ma il progetto sportivo va molto a rilento. Non si sa quali giocatori rimarranno, chi arriverà come tecnico o se rimarrà Prandelli. Si dovrà ripartire come sempre da zero".
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