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Baiano: "Non si sa se Prandelli e i giocatori rimarranno"

Baiano ha parlato del progetto futuro della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2021 19:46
Baiano: "Non si sa se Prandelli e i giocatori rimarranno" -
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Baiano: "Non si sa se Prandelli e i giocatori rimarranno"
L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, è intervenuto su TMW Radio dei progetti nel calcio.

Queste le sue dichiarazioni: "I progetti nel calcio cambiano in fretta, oggi iniziano e domani finiscono. Personalmente mantengo la fiducia in Commisso, ma il progetto sportivo va molto a rilento. Non si sa quali giocatori rimarranno, chi arriverà come tecnico o se rimarrà Prandelli. Si dovrà ripartire come sempre da zero".

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