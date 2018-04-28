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Baiano: "Rivalità con il Napoli? Nulla in confronto alla Juve. I tifosi mi fecero segnare due date..."

Intervistato dal quotidiano Il Roma, Ciccio Baiano - doppio ex di Fiorentina e Napoli - ha parlato della sfida in programma per domani al Franchi. "Rivalità? Non lo è quanto quella con la Juventus, ne...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2018 15:53
Baiano: "Rivalità con il Napoli? Nulla in confronto alla Juve. I tifosi mi fecero segnare due date..." -
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Intervistato dal quotidiano Il Roma, Ciccio Baiano - doppio ex di Fiorentina e Napoli - ha parlato della sfida in programma per domani al Franchi. "Rivalità? Non lo è quanto quella con la Juventus, nemica storica della Fiorentina. In cinque anni lì non ho mai sentito ostilità verso il Napoli, ma solo verso la Juve. Quando usciva il calendario, i tifosi ti facevano notare le partite di andata e ritorno contro i bianconeri".

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