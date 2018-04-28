Baiano: "Rivalità con il Napoli? Nulla in confronto alla Juve. I tifosi mi fecero segnare due date..."

Intervistato dal quotidiano Il Roma, Ciccio Baiano - doppio ex di Fiorentina e Napoli - ha parlato della sfida in programma per domani al Franchi. "Rivalità? Non lo è quanto quella con la Juventus, ne...

A cura di Redazione Labaroviola 28 aprile 2018 15:53

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