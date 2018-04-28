Baiano: "Rivalità con il Napoli? Nulla in confronto alla Juve. I tifosi mi fecero segnare due date..."
Intervistato dal quotidiano Il Roma, Ciccio Baiano - doppio ex di Fiorentina e Napoli - ha parlato della sfida in programma per domani al Franchi. "Rivalità? Non lo è quanto quella con la Juventus, ne...
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2018 15:53
Intervistato dal quotidiano Il Roma, Ciccio Baiano - doppio ex di Fiorentina e Napoli - ha parlato della sfida in programma per domani al Franchi. "Rivalità? Non lo è quanto quella con la Juventus, nemica storica della Fiorentina. In cinque anni lì non ho mai sentito ostilità verso il Napoli, ma solo verso la Juve. Quando usciva il calendario, i tifosi ti facevano notare le partite di andata e ritorno contro i bianconeri".