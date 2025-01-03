Baiano: "Per la Fiorentina la priorità di gennaio deve essere un attaccante che faccia rifiatare Kean"

L'ex attaccante gigliato ha detto la sua opinione relativa al mercato invernale appena iniziato

A Radio Bruno è intervenuto l'ex attaccante viola Francesco Baiano che ha commentato il girone d'andata della Fiorentina e ha dato il suo parere sul mercato di gennaio: "La Fiorentina ha fatto un grande girone d'andata e ha colto ottimi risultati, però per restare lassù e lottare con le altre grandi, c'è bisogno di qualcosa sul mercato. Ho sentito che sta chiudendo alcuni giocatori, ma per me la priorità doveva essere una punta. Credo che la prenderanno perché ne hanno bisogno visto che Kean non le può fare tutte e gli altri due che hai, Kouamé e Beltrán, non sono giocatori che ti danno tanti gol. La Fiorentina ha bisogno di altre reti certe per continuare a cullare sogni di un certo tipo, sennò è davvero dura reggere il passo. La Fiorentina resta una sorpresa bellissima come la Lazio, mentre chi ha deluso è la Roma, non cito l'Atalanta perché ormai è una grande del campionato e me lo aspetto."

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