Baiano: "Sarri non ha mai chiesto carta bianca: vuole solo una squadra competitiva per vincere"

Le parole di Francesco Ciccio Baiano su Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Bruno

Francesco "Ciccio" Baiano, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del del futuro della panchina viola, soffermandosi in particolar modo sul nome di Maurizio Sarri. Ecco le sue parole:

"Prendere un allenatore top per la Fiorentina significherebbe anche convincere dei giocatori di un certo tipo che altrimenti non verrebbero a Firenze. Personalmente fino a quando la Fiorentina non presenterà il nuovo allenatore continuerò a sperare che possa arrivare Sarri. Lo sento spesso ma non del suo futuro, parliamo di altre squadre, della Sangiovannese. Da quanto mi risulta però non è vero che abbia chiesto carta bianca alla Fiorentina e sostituirsi al direttore sportivo ma solo che vuole una squadra competitiva per vincere e questo discorso vale anche per altri allenatori come Allegri o Spalletti. Quando ci si approccia a questi allenatori bisogna capire che chiedono progetti importanti e che non vengono a perdere tempo".

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