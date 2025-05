Baiano: “Commisso ha dato una squadra forte a Palladino. Nel calcio conta solo il presidente”

Ecco un estratto delle dichiarazioni fatte da Francesco Baiano, ex attaccante viola, riguardo la stagione della Fiorentina alla trasmissione “il Salotto Viola” in onda su Italia 7: “Qualificarsi in Conference sarebbe molto importante, ma purtroppo non dipende dalla Fiorentina; in ogni caso bisognerà provare a vincere ad Udine. La società ha speso in questi anni in modo considerevole, rispettando il fair play finanziario; quest’anno Commisso ha dato a Palladino una squadra forte. Normale che i tifosi si aspettino qualcosa di più, perchè gli anni passati non avevi questo potenziale. Con un giocatore alla Kean Italiano sarebbe andato in Champions tre anni di fila.”

Su chi ricadano le principali colpe del fallimento: “Palladino o Pradè? Non lo so, non sono io a dover giudicare. Io voglio che la Fiorentina abbia una rosa di livello per obbiettivi importanti. L’unico indispensabile nel calcio è il presidente, il resto è superfluo.”

Sulla travagliata stagione di Gudmundsson: “Purtroppo non ha reso secondo le aspettative, anche se ha sicuramente i numeri per affermarsi come profilo top, ma è difficile far rendere giocatori da 20 milioni come quelli da 100: conta saper lavorare sul talento del giocatore.”