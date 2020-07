Baiano: “Iachini ha raggiunto l’obiettivo, va riconfermato. La Fiorentina meritava di vincere a San Siro”

“Confermare Iachini sulla panchina della Fiorentina, non mi sento di dire sì o no – ha detto Ciccio Baiano a Lady Radio – ma quando un allenatore porta a casa l’obiettivo della società va riconfermato. Beppe non è un allenatore solo per squadre in difficoltà, grandi nomi in giro non ne vedo. L’allenatore è fondamentale per i calciatori, ma in campo ci vanno loro. Il pareggio di San Siro ci è andato stretto, la Fiorentina meritava di vincere”.