Baiano: “Conosco benissimo Nzola, non ha personalità. Quando non segna va in difficoltà”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato a Radio Bruno di Beltran e di Nzola, queste le sue parole:

“Beltran non è un centravanti, è un trequartista che deve giocare alle spalle di una punta, cosi si sente a suo agio, adesso sta facendo benissimo e finalmente lo vediamo nel suo vero ruolo, da seconda punta di movimento. Grazie a questo sta facendo delle buone prestazioni. Conosco benissimo Nzola dai tempi di Trapani, ha grande fisicità ma non ha grande carattere, ha fatto bene dove ha segnato come a Trapani e La Spezia, ma quando non segna poi non ha il carattere per emergere. Nei momenti difficile deve cambiare marcia ma per farlo devi avere una grande corazza. La gente commenta quello che vede, ha fatto troppo poco per entrare nelle simpatie della gente, Belotti si fa sentire anche quando non segna, la prestazioni sono buone anche se ad un certo punto devi fare anche gol. Nzola non faceva gol e non faceva prestazioni soddisfacenti, la società lo ha messo anche sul mercato. Adesso dipende da lui, se sta meglio di Belotti gioca perchè nessun allenatore si dà la zappa sui piedi da solo, il problema è che non dà segnali di risveglio”

