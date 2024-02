Brovarone: “La Roma non ha voluto il riscatto di Belotti. A Barone voto 10 per il lavoro che fa”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno delle questione di casa Fiorentina, queste le sue parole:

“La Roma non ha voluto fissare il diritto di riscatto di Belotti, se lui dovesse andare all’Europeo e fare bene magari poi gli fanno un contratto di 3 anni a condizioni diverse da quelle attuali. Comunque si tratta di un ragazzo con valori straordinari, se ci fosse un desiderio da parte sua di rimanere a Firenze credo possa restare. Se la Roma ti chiede 10 milioni per la cessione non so se la Fiorentina possa prenderlo. Ci sono stati momenti di forte tensione quando era al Torino, sembrava dovesse uscire, in qualche situazione lui voleva andare via e non lo hanno dato anche dopo grandi offerte, in altri momenti invece lui voleva restare e invece loro lo volevano vendere.

La Lazio poteva prendere 5/6 contro la Fiorentina. Questa squadra può permettersi di essere coraggiosa, tra Belotti, Beltran e la rabbia di Bonaventura che si è vista dopo il gol secondo me può fare molto bene. Beltran adesso ha preso coraggio e serenità, si è tolto la responsabilità di fare il centravanti, contro la Lazio ha fatto anche la mezz’ala. Alcuni commenti contro la Fiorentina hanno varcato il limite, questo è un grande limite per la piazza, ci sono molti che sperano che si perda, non sopportano di avere Barone in società, ho sentito anche cose assurde su Pradè, gratuitamente criticato. La voce che gira è che Pradè non conta niente, ma non è vero. Joe Barone voto 10 perchè è un lavoratore pazzesco. Anche l’allenatore non è l’altro cog***one di turno, è uno che ha fatto un grande percorso nonostante come tutti abbia commesso degli errori. Commisso lo adoro, ha investito nella Fiorentina, è un uomo di una dolcezza unica. Questi si fanno un mazzo cosi dalla mattina alla sera.

Kayode ha fatto una partita incredibile contro il Genoa, poi è normale che contro avversari diversi possa far fatica, ci sta che un giovane possa avere delle partite in cui va a vuoto, fa tutto parte del processo di crescita. Ho la sensazione che sia accaduto qualcosa nello spogliatoio dopo quando accaduto a Bonaventura, anche le parole di Biraghi dopo Lecce sono state un segnale. Qualcosa credo che abbia preso corpo nello spogliatoio, adesso con Belotti davanti e con Beltran dietro, questa squadra si è liberata con l’ossessione del gol, si gioca molto più sciolti, sono molto fiducioso anche se a metà campo non siamo dei fulmini di guerra”

HANDANOVIC AL FRANCHI PER OSSERVARE KAYODE