Baiano difende Dragowski: “Ha giocato bene, ma tutti si ricordano dell’errore. Responsabile anche Biraghi”

Francesco Baiano, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per commentare il ritorno della semifinale fra Juventus e Fiorentina. Ecco le sue parole: “Nei due match la Fiorentina si è trovata sotto con un autogol e con un errore del portiere. Sul gol la responsabilità è anche di Biraghi, bastava mettesse la palla in calcio d’angolo. Dargowski ha giocato bene ieri, però tutti si ricordano l’errore. Così come è successo a Venuti, che non ha colpe sul gol dei bianconeri all’andata”.

