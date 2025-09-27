Sentite Baiano: “Kean deve giocare da solo. Inizio della Fiorentina? Non c’è solo un colpevole”

Francesco Baiano, ex calciatore della Fiorentina, ha così parlato dell’attuale formazione viola al Corriere dello Sport oggi in edicola: “Non c’è un unico responsabile, perché quando si vince sono tutti bravi e quando si perde non c’è solo un colpevole. A inizio stagione ho sentito tanti opinionisti che dicevano che il mercato della Fiorentina era stato importante. Si parlava di Champions League. Dopo appena quattro gare di campionato sembra sia tutto da buttare: è sbagliato. Pioli? Ha provato i cinque di centrocampo perché probabilmente si è accorto che giocando a quattro rischiava troppo. I centrocampisti viola sono buoni ma non di interdizione. C’è poco equilibrio. Credo sia per questo che l’allenatore preferisce restare a cinque. Kean? Noto che ci sono degli attaccanti che amano stare da soli. Kean è uno di quelli. Perché così viene cercato di più. Con Retegui si completano. Si Kean deve giocare da solo, supportato dai cross di Dodo e Gosens sulle fasce”.