Baiano: “Nzola e Beltran insieme? Difficile se c’è Nico. Il doppio centravanti una risorsa quando c’è da recuperare”

Ciccio Baiano è stato intervistato da Il Tirreno: “Nel calcio si può fare tutto, ma poi bisogna vedere se la squadra è in grado di sostenere loro due più Nico Gonzalez, che vorrebbe dire una Fiorentina decisamente a trazione anteriore. Senza dimenticare che un allenatore difficilmente cambia quando riesce ad ottenere i risultati che si era prefissato: secondo me, se Nzola e Beltran si possono vedere insieme, è possibile nel 4-4-2, altrimenti davvero nel 4-2-3-1 con un trequartista “vero” e due esterni offensivi oltre al centravanti diventa dura per i centrocampisti. Intanto, penso che il doppio centravanti possa diventare una risorsa quando c’è da recuperare una partita”.

