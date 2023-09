Antognoni: “Non c’è logica nel mercato della Fiorentina: via giocatori forti per altri da scoprire”

Giancarlo Antognoni ha parlato di Fiorentina nel corso dell’evento “2° Torneo Carcere” che si è svolto oggi pomeriggio. Queste le sue dichiarazioni:

“Iniziativa? E’ un evento importante per far sì che questi ragazzi che hanno avuto dei problemi di avere l’abitudine a fare certe cose. Queste partite servono a migliorare il rapporto tra le persone, per loro soprattutto è una giornata speciale.

Pasqual con la 10? Vista la formazione degli ex Viola forse è l’unico che può indossarla.

Inizio stagione Fiorentina? La Fiorentina dopo l’Inter riparte con una sconfitta pesante e molte volte dagli errori si trae dei benefici. Non ci voleva subito una squadra tosta come l’Atalanta. La Fiorentina è ancora tutta da scoprire con nuovi arrivati che non hanno dimostrato.

Nico? Il giocatore più rappresentativo ed è giusto che sia rimasto anche perchè se si danno via giocatori importanti e si sostituiscono con giocatori ancora da scoprire qualche pecca c’è. Non c’è una logica in questo mercato fatto. E’ partito Amrabat perchè forse voleva andare via lui ma i giocatori forti non si lasciano partire.”

