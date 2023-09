Bucchioni: “Biraghi e Parisi possono giocare insieme sulla sinistra. Parisi ad inizio carriera era trequartista”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ikonè? Ha una qualità superiore e lui in questa Fiorentina sarebbe il titolare sull’esterno insieme a Nico. A volte fa arrabbiare per l’ultima scelta ma nel dribbling ti salta l’uomo, se non lo salta lo devono comunque raddoppiare. Quindi è un giocatore fondamentale per la Fiorentina. Tutta questa imprevedibilità manca alla Fiorentina e spero ci sia contro l’Atalanta.

Sottil? Gli manca l’ultimo tassello per dire sono un giocatore pronto. Deve fare l’ultimo ste per diventare un giocatore funzionale. L’anno scorso è stato sfortunato ma a volte basta poco: sembra giochi con un peso ma deve giocare con felicità.

Biraghi terzino e Parisi più alto sulla sinistra? Da un allenatore bravo come Italiano mi aspetto un colpo di genio quindi magari una catena di sinistra con Biraghi e Parisi potrebbe essere una soluzione nel momento di bisogno. Parisi in passato all’inizio della sua carriera ha fatto il trequartista quindi i piedi ce li ha.”

