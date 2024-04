Baiano: “Per passare con l’Atalanta di ora serviva un miracolo. Andavano al doppio della Fiorentina”

Le parole di Francesco Baiano ai microfoni di Radio Bruno in merito alla semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Problema centravanti? E’ un dato di fatto che la Fiorentina non ha un attaccante come Scamacca che nell’ultimo periodo sta facendo cose straordinarie. Dai tempi di Vlahovic abbiamo questo problema del centravanti ma non dipende dalla squadra. Uno per fare gol ha bisogno del sostegno della squadra e più tira in porta e più ha possibilità di segnare. Sia Belotti che Beltran non hanno avuto grandi occasioni sbagliate davanti alla porta ma semplicemente arrivano poche volte al tiro.

Il gol subito? Dalla sensazione che ho avuto io l’unico modo per passare il turno era andare ai rigori perchè andavano al doppio della Fiorentina ma prendere quel gol a fine partita…potevano essere più accorti perchè dovevano ragionare di più dal momento che erano entrati tutti giocatori freschi ed offensivi dell’Atalanta. Quando c’è stanchezza diventa tutto più complicato. Se non ci sono gli errori le partite finirebbero tutte 0-0.

Sempre stesso problema da 3 anni, la prospettiva del calciatore? Il calciatore sa, faccio riferimento per esempio alle finali dell’anno scorso, che l’importante è arrivare nelle finali anche se è difficile arrivare fino alla fine. I giocatori sapevano che per giocare contro l’Atalanta in questo momento serviva un miracolo e fa capire quanto era complicato nonostante il risultato dell’andata. Non è semplice arrivare sempre lì e non portare niente a casa. Ci rimane l’ultima speranza della Conference e speriamo di arrivare in finale e vincere un trofeo perchè il percorso della Fiorentina in questi anni è stato veramente buono.”

