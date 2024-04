Bucchioni: “Tutti a fare le pulci ad Italiano ma nessuno parla del rigore netto non dato. Cambiava la partita”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ecco le sue parole:

“Gestione sbagliata delle energie? L’Atalanta se guardi il suo organico è molto più facile gestirlo perchè sono calciatori dello stesso valore. La Fiorentina ha avuto degli infortunati importanti come Nico ed hai dovuto spremere altri giocatori, per questo hai iniziato a perdere dei punti. Poi c’è qualcuno che invece di andare avanti è andato indietro come Milenkovic. I gol si prendono sempre uguali, per il posizionamento dei giocatori, errori che non ti togli di dosso.

La fase difensiva ed il gioco di Italiano? Io l’ho detto dal primo anno, c’erano già questi dibattiti sui gol presi, ma lui da questo punto di vista è cresciuto perchè la Fiorentina ha la quinta difesa del campionato quindi non è vero che si prendono troppi gol ma si prendono dei gol a bischero in certi momenti. Ranieri è cresciuto tantissimo, l’altra sera forse è stato un problema di stanchezza e concentrazione. Questa squadra è andata oltre le sue qualità tecniche quindi probabilmente si poteva fare meglio nel mercato, per esempio a gennaio dove mi aspettavo un difensore ma non perchè l’ho detto io ma perchè me lo disse Barone. Il nome di Theate ad esempio era tornato.

L’arbitraggio? A livello popolare, di tifosi e media, si è più tesi a fare le pulci ad Italiano ed alla squadra senza riconoscere al gruppo cosa hanno fatto in questi 3 anni, demolendo il lavoro, rispetto a questa occasione, in cui dovremmo ritrovarsi uniti, e dire che quel rigore su Nico era nettissimo e cambiava la partita. Sono episodi che cambiano, faceva la differenza.”

ARRIVANO LE SQUALIFICHE DOPO LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA A BERGAMO