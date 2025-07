Sentite Baiano: “Dodò? Se va via non mi strappo i capelli, sopra i 20 milioni va venduto”

Ospite del Salotto del Calcio su Italia7, Francesco “Ciccio” Baiano ha analizzato il momento della Fiorentina e i possibili scenari di mercato, con la consueta schiettezza. L’ex attaccante viola si è espresso su diversi nomi caldi, a partire da Moise Kean.

“Kean deve restare a Firenze – ha dichiarato Baiano – non avrebbe la garanzia di giocare titolare in un altro grande club europeo. Se vuole continuare ad essere protagonista in Nazionale non deve andarsene. Se rimanesse, secondo lui, sarebbe utile affiancargli un altro giovane di prospettiva. Ma l’eventuale arrivo di un attaccante esperto potrebbe cambiare gli equilibri: “Attenzione a Dzeko: credo che il bosniaco non farà la riserva”.

Capitolo difesa, occhi puntati su Dodô, il cui futuro è ancora incerto. Baiano non si strapperebbe i capelli per una sua eventuale partenza: “Se andasse via Dodô non mi strapperei certo i capelli: il giocatore ha fatto bene, ma senza esagerare nell’incensarlo. Io per una cifra superiore a 20 milioni non ci penserei un attimo a darlo via”.

Più critico, invece, l’ex attaccante sulla questione centrocampo. Bocciato Rovella, troppo costoso per il valore mostrato finora: “A centrocampo lasciamo perdere Rovella… non si possono ‘sparare’ 40 milioni”. Promosso invece Bernabé, anche se con una collocazione tattica diversa: “Mi piace moltissimo, però lo vedrei meglio sulla trequarti”. E lancia un messaggio chiaro alla società: “Servono comunque almeno due giocatori in mediana, e se vuoi alzare davvero l’asticella, bisogna che siano due giocatori di livello”.