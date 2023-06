Baiano: “Amrabat via? Scelta giusta e riprenderei subito Torreira. Per l’attaccante serve scouting”

Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

Le priorità della Fiorentina? Ovviamente se trovi una spina dorsale forte sei a metà dell’opera. Negli ultimi 2 anni il problema della Fiorentina è davanti e non trovare un giocatore che ti garantisca 12/13 gol. C’è sempre lo stesso problema ed è un limite non trovare il centravanti che fa la differenza. La cosa più difficile nel calcio è fare gol e per questo sono quelli che costano di più. Un attaccante forte, se non fai la Champions ,non ti prende neanche in considerazione.

Attacco? Fa fatica anche Italiano che li allena tutti i giorni. Spesso si vede una squadra che fa giocare l’attaccante per 10 partite e poi in caso cambi: nella Fiorentina cambiano ogni due tre partite questo vuol dire che l’allenatore li mette sullo stesso piano.

Attaccante affidabile? Bisogna fare scouting importante perchè se hai 100 milioni da spendere non c’è neanche bisogno di questo ma non è il caso. Se hai una rete di scouting vai a prendere l’ Hojlund di turno e non è stata fortuna quella dell’Atalanta. Devi prendere il calciatore quando ancora non è arrivato ad alti livelli sennò non ti tocca mai.

Affare Cabral? Le tempistiche sono state sbagliate. Se so che ho Vlahovic in scadenza già devo guardare al futuro perchè è normale che un attaccante del 2000 fosse assalito dalle grandi squadre dopo essersi messo in vetrina. A gennaio il sostituto lo paghi di più di quanto è realmente il suo valore: se parti da lontano non trovi un altro Vlahovic ma uno che ci va vicino.

Amrabat va via? La scelta non giusta di più ed io riprenderei Torreira subito. Ragazzo che è andato via dalla Fiorentina mal volentieri e non so cosa sia successo. Lo avrei riscattato subito dopo la sua stagione in cui non aveva fato bene ma di più.

