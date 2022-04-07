Baiano sicuro: "Zeman uno come Cabral non lo avrebbe mai preso, non ha tecnica sopraffina"

Zeman è uno dei maestri di Vincenzo Italiano. Li conosce bene entrambi Ciccio Baiano, le sue parole e il suo confronto

Ciccio Baiano, ex centravanti della Fiorentina ai tempi di Batistuta, ha parlato a Radio Bruno della squadra di Italiano, le sue parole:

"Zeman uno come Cabral non l’avrebbe mai preso, non perché non sia bravo, ma perché lui gli attaccanti senza tecnica sopraffina non li voleva, Zeman cercava centravanti tecnici e veloci perché l’attaccante doveva uscire dall’area di rigore e lanciare gli esterni e poi attaccare l’area di rigore; quindi, dovevano avere anche velocità e forza nelle gambe per attaccare. Cabral è un giocatore che deve stare in area di rigore per essere determinante, uguale Piatek, se lo metti fuori dall’area fa fatica. Non ho visto doti tecniche di grande livello. Ma anche il primo Vlahovic era così, poi dopo un anno e mezzo la Fiorentina si è trovato un altro giocatore perché lui voleva migliorarsi ogni giorno. Italiano mi diceva che era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via dal terreno di gioco. Bati quando sono arrivato era un giocatore normale, poi con l’umiltà e il non accontentarsi di niente, il voler sempre migliorare lo hanno fatto fare la strada che ha fatto"

SOVIERO E' TRANQUILLO NELL'AFFRONTARE LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/soviero-e-sicuro-la-fiorentina-ti-lascia-giocare-e-unavversaria-abbordabile-per-il-napoli/171747/