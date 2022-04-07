Soviero è sicuro: "La Fiorentina ti lascia giocare, è un'avversaria abbordabile per il Napoli"

L'ex portiere Salvatore Soviero ha parlato della sfida in programma domenica al Marodona tra Napoli e Fiorentina

L’ex portiere Salvatore Soviero ha parlato a Teleclubitalia dicendo la sua sulla sfida tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue parole:

“Per il Napoli, la Fiorentina è un avversario abbordabile, un po’ come la Roma. Sono squadre che ti lasciano giocare e tu devi avere la personalità giusta. Scudetto? Il Napoli sta dimostrando di potercela fare. Arbitri? Non sono incompetenti, ma visti gli episodi delle ultime giornate, cominci anche a pensare in malafede…”.

IL REAL SCARICA ODRIOZOLA?