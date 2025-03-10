Baiano: "Batistuta enorme anche come uomo, pagammo a caro prezzo l'esonero di Gigi Radice"

In un intervista alla Gazzetta Dello Sport Ciccio Baiano ha ripercorso a sua carriera tra cui anche l'esperienza a Firenze e l'incontro con Gabriel Omar Batistuta, queste le sue parole:"Uno dei centra...

In un intervista alla Gazzetta Dello Sport Ciccio Baiano ha ripercorso a sua carriera tra cui anche l'esperienza a Firenze e l'incontro con Gabriel Omar Batistuta, queste le sue parole:

"Uno dei centravanti più forti di tutti i tempi. Immenso, enorme, anche come uomo. Con Batistuta abbiamo avuto un rapporto straordinario pure fuori dal campo. Lui e Signori sono stati i più bravi con cui abbia mai giocato. Beppe, tre volte capocannoniere, ma ne vogliamo parlare?".

Firenze è rimpianto.

"Eravamo secondi in classifica, alle spalle del Milan di Capello. Giochiamo in casa con l’Atalanta e perdiamo: 0-1. Cecchi Gori, il presidente, ha un attimo di follia ed esonera Gigi Radice. Pagammo a caro prezzo quella scelta, finì malissimo la stagione, salvi per miracolo"