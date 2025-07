Baiano è sicuro: “Chiesa è l’esterno perfetto per il Napoli di Conte: si compra a poco ed è forte”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato ai microfoni di Radio Tuttomercatoweb. Tra i numerosi temi trattati si parla anche del futuro dell’ex viola Federico Chiesa, destinato a lasciare il Liverpool in questa sessione di mercato. Ecco le sue dichiarazioni: “Sappiamo il valore di Chiesa prima dell’infortunio. Per il rapporto qualità prezzo è il profilo migliore per il Napoli: lo si potrebbe prendere per una cifra bassa e avresti non l’ultimo arrivato: si sacrifica ed è adatto a fare ciò che chiede Conte.”