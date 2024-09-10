Baiano: "Kean può essere la punta che mancava da tempo alla Fiorentina per spiccare il volo"

L'ex attaccante viola ha commentato le prestazioni del nuovo acquisto gigliato che sembra essere sbocciato

A Radio Bruno è intervenuto l'ex attaccante viola Ciccio Baiano che ha parlato del recente exploit di Moise Kean: "Kean è partito molto bene, è voglioso di dimostrare perché a Torino non aveva mai avuto la possibilità di lasciare un segno tangibile mentre qui in viola è il titolare e può far vedere a tutti quanto vale. Per me le sue qualità non si discutono, ha un grande talento che va solo messo nelle condizioni di sbocciare. Mi auguro che in viola Kean diventerà l'attaccante che a Firenze aspettano da tanto visto che dopo Vlahovic non si è visto niente."

Sull'attacco in generale: "Non si trovano subito gli automatismi in una nuova squadra e bisogna capire l'idea tattica dell'allenatore. Ho fiducia in Palladino e sono sicuro che farà benissimo alla Fiorentina anche perché Gudmundsson e Colpani se entrano in condizione fanno la differenza".

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