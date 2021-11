Baiano: “Vlahovic è ancora lontano anni luce da Batistuta ma sente la porta allo stesso modo”

Oggi Francesco Baiano è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune sue parole: “Vlahovic come Bati? Sono ancora lontani anni luce. Bati era uno dei cinque giocatori più forti al mondo. La somiglianza? Il sentire la porta. È una dote innata. Mi dispiace che Vlahovic vada via dalla Fiorentina. In un anno è migliorato in tutto.

