Baiano: “Nzola può essere il titolare nel finale di stagione. Beltran? Non è scontato segnare quel rigore”

Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Cosa vuol dire aver raggiunto la finale? Dà morale e dà spinta perchè non è facile arrivare per due anni di fila in una finale europea ed anche in semifinale di Coppa Italia perchè la Fiorentina ha trovato una squadra in formissima come l’Atalanta.

Che avversario è l’Olympiacos? L’Olympiacos è una squadra che dà pochi spazi e difende bassa. Molto spesso giocano a 5 dietro ed aspettano l’errore dell’avversario, poi io mi auguro che sia il contrario perchè la Fiorentina quando gioca contro squadre che giocano a viso aperto fa sempre belle prestazioni.

Nzola titolare in questo finale? Ci può stare e Vincenzo ci ha abituato a questi cambi, è lui che li vede tutti i giorni. Non dimentichiamo che Belotti da quando è arrivato non era abituato a giocare così tante partite come a Firenze, a Roma non era tra le prime scelte

Come si spiega la rinascita di Nzola? E’ il ruolo dell’attaccante, basta un niente per cambiare rotta. Faccio l’esempio di Scamacca: prima di Liverpool era un oggetto misterioso ed ora lo vogliono tutti come attaccante della Nazionale italiana.

Kouamè? Giocatore che contro il Brugge ha fatto cose importante e penso sia il giocatore determinante della Fiorentina in questo momento. Può essere utilizzato in più ruoli, è in forma ed è in fiducia. Si è messo a lavorare a testa bassa conquistandosi il posto meritatamente.

Beltran e la responsabilità di quel rigore? Lui in quel momento se la sentiva, con grande personalità ed ha fatto gol. Tutti possono pensare che sia semplicissimo fare un rigore ma lo dico io che sono stato un attaccante, non è scontato.

Cosa mi aspetto dal finale di stagione? C’è la possibilità di riconfermare il posto in Europa anche con il campionato, vincere aiuta a vincere e spero che la Fiorentina arrivi con il morale alto alla finale di Conference.”

