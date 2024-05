Bucchioni: “Questa Fiorentina è già nella storia. Prima di Italiano si difendeva sulla linea di fondo”

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Olympiacos avversario scomodo? Di comodo non c’è nulla perchè devi capire i punti di forza e punti deboli. Io preferisco giocare con i greci perchè l’Aston Villa in gara secca ti avrebbero battuto, sono più forti. Tra l’Olympiacos ed il Brugge secondo voi c’è tanta differenza? Forse i greci difendono un po’ meglio. Unica cosa spero che molti tifosi delle avversarie dell’Olympiacos siano lì a tifare per la Fiorentina anche loro…

Il ciclo di Italiano. Ci saranno rimpianti? Quando è arrivato Italiano che squadra era la Fiorentina? Si difendeva sulla linea di fondo, un calcio che neanche negli anni ’70. Poi il primo anno sei tornato in Europa e semifinale di Coppa Italia, nel secondo anno due finali ed ora la Fiorentina questa finale la deve affrontare con il petto in fuori. Le semifinali poi sono 6, compresa quella con il Napoli in Supercoppa, e le finali sono 3. Dobbiamo dire bravi anche ai giocatori che sono cresciuti e ci hanno creduto, questa squadra nella storia c’è già perchè è 62 anni che non facevi 2 finali europee di fila.

Il prossimo allenatore? Dipende dalle ambizioni della Fiorentina dopo aver giocato finali europee. Se sceglieranno Aquilani vuol dire che una società di calcio come la Fiorentina, con professionisti del settore come Pradè, hanno valutato bene il lavoro di Aquilani durante tutti questi mesi e mi fido di questa valutazione. Non so però se è un allenatore pronto perchè alcune criticità ci sono dal momento che non ha mai allenato in Serie A ma magari è uno che si impone subito.”

