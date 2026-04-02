Baiano su Vanoli: “Salvare una neopromossa un miracolo, ma la Fiorentina no. Conferma? Non lo so”

Francesco Baiano ha così parlato al Corriere dello Sport.
Passiamo a Vanoli: i numeri gli danno ragione.
«Sì, dopodiché nessuno si aspettava una Fiorentina in lotta per non retrocedere. Salvare una neopromossa è un miracolo, ma salvare la Fiorentina no. Mi spiego?».
Quindi non confermerebbe il tecnico in caso di salvezza?
«Non lo so. Una riflessione sarebbe anche giusta. Dico solo che se la società valutasse il suo lavoro come qualcosa di ottimo, lo dovrebbe non solo confermare ma anche difendere a oltranza per tutta la prossima stagione. Per la serie: o ci credi, o non ci credi».