Baiano: “Se la Fiorentina resta fuori dall’Europa, allora potrebbe essere un massacro per tutti”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore viola Ciccio Baiano per parlare della sfida di ieri: “Il Betis è forte in attacco, ma dietro concede molto e la Fiorentina è stata brava a tenere aperto il discorso, per me poteva anche fare di più, però a livello di prestazione ci siamo stati. Se ci pensiamo loro segnano su due errori nostri e basta, per il resto la gara è stata equilibrata e al ritorno possiamo farcela.”

Sull’assenza di Dodo e Kean part time: “Mi auguro torni Dodo perché è fondamentale e con lui la Fiorentina è un’altra squadra, mentre su Kean non penso abbia problemi fisici, bisogna vedere come sta a livello psicologico perché la condizione non l’ha mai persa.”

Sulla Roma: “Ranieri ha fatto un capolavoro perché ha preso una squadra in crisi che stava sott’acqua e l’ha portata di nuovo in alto. Ha fatto un lavoro unico, è stato incredibile perché erano più in B che in A, invece Ranieri ha messo tutto a posto e ha risolto diversi problemi. Per me la Roma è la favorita per la Champions e la Fiorentina rischia tanto domenica perché se non arriva in Europa è un disastro.”