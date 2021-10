Baiano: “Bisogna liberarsi velocemente da Vlahovic. Batistuta sarebbe rimasto a vita”

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Toscana, nel corso della trasmissione Artemio, queste le sue parole:

“Dall’intrigo Vlahovic se ne esce vendendo il calciatore il prima possibile. Se la Fiorentina ha fatto il possibile per tenerlo e la scelta di Vlahovic è quella di separarsi dal club, l’unica soluzione adesso è separarsi velocemente.

Batistuta nel calcio di oggi sarebbe rimasto nove anni a Firenze? Non lo so, ma Bati era molto legato a Firenze ed è rimasto in anni in cui ha avuto tutte le migliori offerte che un attaccante all’epoca poteva avere. Poi anche lui per vincere lo scudetto ha dovuto lasciare Firenze, ma in una situazione particolare, altrimenti sarebbe rimasto anche oltre.

Come Italiano dovrebbe gestire la situazione? Partiamo dal fatto che non mi sento di giudicare Kokorin, perchè un calciatore non lo si può giudicare da qualche spezzone di pochi minuti. Ma il discorso è diverso: la Fiorentina è un po’ che dietro a Vlahovic non ha nessuno! Quindi per ora deve giocare Vlahovic, poi se andrà via ce ne faremo una ragione, del resto ne sono passati tanti da Firenze e la Fiorentina ha sempre superato tutti gli addii. Anche se, non lo dimentichiamo, non è ancora finita al 100%

Rinnovo Sottil? La Fiorentina ha fatto un investimento su un calciatore che è cresciuto nel vivaio, ha resistito alle offerte di riscatto del Cagliari dopo il prestito: sta continuando un lavoro di crescita con questo ragazzo.”

