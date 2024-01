Baiano: “Belotti non è lo stesso di Torino, avrei preso Baldanzi alla Fiorentina”

L’ex attaccante viola Francesco “Ciccio” Baiano è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno Toscana e si è concentrato sul mercato dei gigliati tra nuovi arrivi ed obbiettivi dell’ultimo momento:” Belotti non è lo stesso attaccante di Torino, ultimamente si è perso, ma a Firenze potrebbe ritrovarsi, anche perché può puntare all’Europeo, è perfetto per il gioco di Italiano ed inoltre conosce benissimo il campionato, è un giocatore pronto non una scommessa, deve avere le giuste motivazioni”.

Su chi avrebbe voluto alla Fiorentina:” Mi sarebbe piaciuto Baldanzi, è ottimo per il gioco della Fiorentina ed ha delle potenzialità enormi“.

Su Gudmundsson:”ha mostrato di essere un attaccante forte, non credo arriverà, 30 milioni sono tanti e manca poco tempo.”