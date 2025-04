Baiano: “Kean non va forzato se non se la sente, siamo forti lo stesso. Gudmundsson è come me”

“Ciccio” Baiano, ex giocatore viola, è intervenuto nella trasmissione “Salotto Viola” di Italia7, ecco le sue dichiarazioni: “La squadra ha reagito bene alle assenze di Kean e Dodo, dimostra di essere un grande gruppo. Moise mi preoccupa a livello mentale, fisicamente sarà apposto dato che si è allenato alla grande tutta la stagione. Non va forzato a giocare. La Fiorentina ha dimostrato di saper adattarsi a molti contesti tattici, ma dubito che Palladino cambierà modulo ora che le cose stanno andando bene.”

Paragone importante per Gudmundsson: “Mi assomiglia molto, l’islandese sta facendo bene anche se non lo abbiamo mai visto al 100% per gli infortuni. Forse io facevo più gol, ma l’importante è che vinca la squadra. Se segnavo due reti ma non portavamo punti a casa ero comunque arrabbiato.”

Sui prossimi impegni della squadra: “Betis e Roma sono squadre molto forti che vengono da grandi periodi di forma, inutile dire quanto sarà tosta, ma siamo forti e ce la giocheremo a viso aperto.”