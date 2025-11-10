Baiano: “Se la Fiorentina va sotto, si scioglie, ma 8 squadre peggiori. Gudmundsson? Torni quello di Genova”

Nel corso della diretta di RadioFirenzeViola, è intervenuto Francesco Baiano, ex calciatore della Fiorentina, per analizzare la situazione in casa viola: “Sinceramente non dico che sarà facile salvarsi, ma neanche impossibile, ci sono 8 squadre peggiori della Fiorentina e c’è il tempo per rimediare”.

Sul mancato successo nelle prime undici giornate: “Quando non scatta la scintilla con l’allenatore diventa tutto più difficile. Il problema è soprattutto mentale, anche se ieri ha giocato per tutti i novanta minuti, pensando di potere vincere. Questa squadra, quando va sotto, si scioglie come neve al sole, e questo dipende dalla classifica, molto dalla testa e dalla mancanza di personalità, ma le grandi squadre si vedono nelle avversità, se andasse tutto bene non si potrebbero vedere l’unione e il carattere di una squadra”.

Su Gudmundsson: “Chi sa giocare a calcio lo fa bene con chiunque. Deve giocare sempre Kean, che è il più forte che hai, Gudmundsson ha qualità e deve essere lasciato libero di girare per il campo, perché solo così può fare buone partite, come ha fatto ieri, e non perché ha giocato con Piccoli. Mi aspetto che faccia come a Genova, cioè trenta partite del genere, perché a Firenze non si è ancora visto”.