Baiano: “Se la Fiorentina va sotto, si scioglie, ma 8 squadre peggiori. Gudmundsson? Torni quello di Genova”

L’ex calciatore viola ha espresso il suo parere sulla squadra di Vanoli, all’indomani del pareggio di Marassi contro il Genoa

Nel corso della diretta di RadioFirenzeViola, è intervenuto Francesco Baiano, ex calciatore della Fiorentina, per analizzare la situazione in casa viola: “Sinceramente non dico che sarà facile salvarsi, ma neanche impossibile, ci sono 8 squadre peggiori della Fiorentina e c’è il tempo per rimediare”.

Sul mancato successo nelle prime undici giornate: “Quando non scatta la scintilla con l’allenatore diventa tutto più difficile. Il problema è soprattutto mentale, anche se ieri ha giocato per tutti i novanta minuti, pensando di potere vincere. Questa squadra, quando va sotto, si scioglie come neve al sole, e questo dipende dalla classifica, molto dalla testa e dalla mancanza di personalità, ma le grandi squadre si vedono nelle avversità, se andasse tutto bene non si potrebbero vedere l’unione e il carattere di una squadra”.

Su Gudmundsson: “Chi sa giocare a calcio lo fa bene con chiunque. Deve giocare sempre Kean, che è il più forte che hai, Gudmundsson ha qualità e deve essere lasciato libero di girare per il campo, perché solo così può fare buone partite, come ha fatto ieri, e non perché ha giocato con Piccoli. Mi aspetto che faccia come a Genova, cioè trenta partite del genere, perché a Firenze non si è ancora visto”.

