Baiano: “Attaccante forte a Firenze non viene perchè serve la Champions. Con 25 milioni…”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, ha parlato a Radio Bruno della sconfitta dei Viola di ieri contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Attacco Fiorentina? Non punterei il dito contro gli attaccanti, soprattutto ieri. Era durissima per loro perchè c’erano pochi spazi. Non dimentichiamoci che la Juventus viene da 6 partite senza subire gol. L’unica cosa che avrei fatto era provare ad affiancare Beltran a Nzola nel corso della partita ma con i se e con i ma non si fa il calcio. La Juventus ti dava le fasce libere per far crossare la Fiorentina.

Paura di aver sbagliato gli attaccanti anche questa stagione? I due dell’anno scorso si sono salvati con la Conference League. Segnavano quando si incontravano squadre impresentabili. Aiuta gli attaccanti ad alzare la media gol ma se andiamo ad analizzare il campionato di Cabral e Jovic c’è da mettersi le mani nei capelli. All’allenatore non interessa chi fa gol perchè se si vince è contento lo stesso. Avendo degli attaccanti chiaramente ci si aspetta che i gol arrivino da loro, ma il valore degli attaccanti si vedono a fine anno. Difficile vedere un grande attaccante a Firenze ma perchè non ci viene. I grandi attaccanti vogliono la Champions League. Con 25 milioni si compra un giocatore normale; devi spendere almeno 50 60 milioni e anche se la società decide di spendere quei soldi è lui che non viene.”

