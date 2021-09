Baiano: “Pensavo venisse comprato un vice-Vlahovic. Mi fido della società: aspettiamo Kokorin”

Francesco Baiano, ex attaccante della Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, cominciando dalla partita contro l’Inter. Ecco le sue parole:

“La squadra di Italiano ha disputato un grande primo tempo, ma poi non ha reagito dopo aver preso 2 gol in 5 minuti. In ogni caso il risultato non è tutto ed ho visto una Fiorentina che sa cosa chiedere al campionato, con un tecnico che sta facendo un lavoro importante. Si toglieranno soddisfazioni, ma ci vuole tempo”.

ITALIANO “Ci sono solo due titolari inamovibili e quindi i calciatori hanno cambiato modo di fare perché hanno capito che nessun altro ha il posto assicurato. Tutti si sentono parte del progetto perché con lui c’è molta meritocrazia”.

KOKORIN “Va chiesto ad Italiano perché io in campo l’ho visto pochissime volte e spero non sia stato in forma. È difficile dare un giudizio su 10 minuti, ma se non ha giocato nemmeno contro il Cosenza significa che è in grande ritardo di condizione. Pensavo che la società prendesse qualcuno davanti, ma voglio fidarmi e aspettare Kokorin“.

