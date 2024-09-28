Baiano su Beltran: "Se l'allenatore non lo fa giocare c'è un motivo. Gli altri stanno facendo meglio"

Quando un giocatore non gioca deve capire che deve allenarsi di più del solito e non buttarsi giù senza reagire sennò offri un assist per le scelte del mister

Francesco Baiano ha parlato a Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina a poco meno di 24 ore dal derby contro l'Empoli. Queste le sue parole:

La partita di domani? L'Empoli è partito benissimo ma sanno che l'obiettivo è arrivare il prima possibile alla salvezza. L'obiettivo della Fiorentina invece è fare meglio degli scorsi due anni ed arrivare sesta o quinta per accedere all'Europa League.

Attacco? L'attacco della Fiorentina è intrigante. Gudmundsson ha fatto di più di quello che ci si aspettava alla prima. grande personalità ed ha portato i 3 punti fondamentali. Bisogna continuare, anche Kean è partito bene e sta dimostrando tutto quello che di buono si diceva su di lui. Sono due giocatori da cui mi aspetto molto. Colpani deve dare molto di più perchè a Monza ha fatto vedere di essere un giocatore importante.

Colpani? Lo vedo più da esterno che da sotto punta perchè in mezzo c'è tanto traffico e non ha rapidità. Ho seguito molto il Monza e le cose migliori gliele ho viste fare da esterno. Lui che è un mancino può entrare dentro il campo per vedere la porta e servire anche assist.

Beltran dove si mette in questa Fiorentina? Si mette in panchina. Per ora in panchina, perchè se un allenatore non fa giocare un calciatore c'è sempre un motivo. Probabilmente è peggio degli altri, anche perchè davanti è stato fatto un investimento importante e Kean è partito bene. Non si può giocare con tutti attaccanti, non mi preoccuperei di fare gol ma di non prendere 2 gol a partita. A me piace pensare che non sta giocando perchè gli altri stanno facendo meglio di lui.

LE PAROLE DELL'ATTACCANTE DELL'EMPOLI VERSO IL MATCH DI DOMANI CONTRO I VIOLA

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