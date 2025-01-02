Baiano: "La Champions è troppo difficile per la Fiorentina, i viola lottano per l'Europa League "

L'ex attaccante della Fiorentina ha commentato i temi più caldi legati alla situazione in casa viola

Al Brivido sportivo, l'ex attaccante Ciccio Baiano ha commentato le vicende più importanti della Fiorentina: "Palladino è la più grande sorpresa della Fiorentina perché è un tecnico maturo visto che non è semplice fare il ritiro con un modulo e poi avere la lucidità di cambiare in base alle necessità. Si è messo in discussione e sta raccogliendo degli ottimi risultati anche sul piano del gioco perché la Fiorentina ha sempre giocato bene tranne che con l'Udinese e a Bologna."

Su Bove: "Bove era un giocatore importante perché dava equilibrio e reggeva bene la fase offensiva, adesso con solo due giocatori nel mezzo diventa dura. Mi auguro che Bove ritorni e che nel frattempo la società capisca chi prendere al suo posto".

Su Kean e Gudmundsson: "Coppia fantastica, sono complementari e possono rendere felici i tifosi. Il primo sta facendo una stagione molto bella perché ha la fiducia di tutti e questo è importante per un attaccante. Si sente apprezzato e a Torino si mangiano le mani. L'islandese è un giocatore fortissimo, è uno che spacca le gare e ha i numeri per far vincere la Fiorentina. Bisogna aspettarlo un po' perché si sa che gli infortuni ti frenano."

Sugli obiettivi: "I tifosi fanno bene a sognare, ma la Champions è difficile. Ci sono tante squadre più forti e sarà dura metterle dietro, credo che l'Europa League è lo scenario più facile e probabile per la Fiorentina".

Sul Napoli: "Gara difficile per la Fiorentina perché trova un avversario tosto che sta viaggiando a medie scudetto anche se l'Inter rimane la più forte del campionato. Il Napoli ha una risorsa chiamata Conte perché è un allenatore che influisce e sa rimettere in moto situazioni difficili e complesse. Ci vorrà la partita perfetta perché la Fiorentina dovrà essere rapida, dovrà vincere i duelli e dovrà occupare tutto il campo con qualità, ma anche il Napoli dovrà fare una grande prestazione perché appena sbaglia verrà punito da una squadra capace di mettere in crisi chiunque."

https://www.labaroviola.com/conterio-folorunsho-sempre-piu-vicino-alla-fiorentina-formula-del-prestito-con-obbligo-a-12-milioni/283125/