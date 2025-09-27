Baiano su Kean: "Un attaccante che deve giocare solo senza nessuno che gli rubi i palloni giocabili"

L'ex attaccante viola ha parlato della posizione offensiva di Kean nell'attacco gigliato con o senza compagno

Al Corriere dello Sport è intervenuto l'ex attaccante viola Ciccio Baiano per parlare del momento difficile della Fiorentina: "Non sono uno di quelli che vuole buttare via tutto perché è sbagliato voler cestinare un progetto tecnico dopo solo quattro gare non andate bene, diamo fiducia a Pioli e cerchiamo di essere equilibrati perché fino a 20 giorni fa si parlava di Champions con un mercato ottimo."

Sul centrocampo: "Ci manca l'interditore che vada sull'uomo, abbiamo tutta gente di palleggio, quindi stando a 4 perdiamo equilibrio, per questo Pioli vuole continuare con 5 perché senza un centrocampista si fa fatica."

Sull'attacco: "Abbiamo 3 prime punte di qualità, bisogna vedere se possono giocare insieme o meno in base alla partita perché sono diversi con Piccoli che deve crescere ancora e deve dimostrare di valere quella cifra, poi hai Dzeko che deve giocare per rendere non puoi tenerlo fuori fino a 10 minuti dalla fine perché ha bisogno di tempo per carburare."

Su Kean: "Ci sono attaccanti da coppia ed altri che devono restare soli, Kean è uno di quelli che deve essere rifornito dagli esterni o dai centrocampisti senza nessuno vicino perché così ha più palloni."