Baiano: “Kean-Gud-Dzeko fattibile ma con il 4-3-1-2. Pioli potrebbe schierare un centrocampo a tre”

L’ex attaccante gigliato ‘Ciccio’ Baiano è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni della trasmissione radiofonica Pentasport, parlando della situazione Fiorentina e del calciomercato viola: “La permanenza di Kean dice tanto sull’inizio della stagione viola, anche perchè se perdevi uno come Moise, saresti dovuto intervenire sul calciomercato per acquistare uno del suo livello o comunque un attaccante che ti garantisse il suo stesso rendimento. Questa stagione ha fatto veramente molto bene, ma non scordiamoci che aveva fatto bene anche a Parigi, nonostante i giocatori avessero un altro tasso tecnico.

“L’idea di vedere insieme Kean-Gudmundsson-Dzeko può essere fattibile, ma bisogna capire il momento della partita e la condizione della squadra. Ci sono alcuni momenti che lo puoi fare, altri invece, ci sono compiti da eseguire senza sbilanciarti troppo. Gudmundsson in possesso di palla può fare ciò che vuole, ma in fase di non possesso si deve sacrificare un pò di più rispetto agli altri due. Per farli giocare tutti insieme dovresti giocare con il 4-3-1-2. Penso che soprattutto all’inizio la Fiorentina giochi con 3 centrocampisti, per poi valutare più avanti”.