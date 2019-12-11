Baiano: "Se domenica dovesse perdere contro l'Inter mi aspetto che arrivi lo scossone"
Queste le parole rilasciate dall'ex attaccante viola Francesco Baiano a TMW Radio: "Da Montella mi aspettavo sicuramente di più così come dai calciatori perchè sono loro che vanno in campo. In attacco...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 00:14
Queste le parole rilasciate dall'ex attaccante viola Francesco Baiano a TMW Radio: "Da Montella mi aspettavo sicuramente di più così come dai calciatori perchè sono loro che vanno in campo. In attacco la Fiorentina non ha molte alternative. La piazza indubbiamente soffre, non mi stupirei sinceramente se nel caso in cui perdesse contro l'Inter arrivasse lo scossone nei confronti dell'allenatore".
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